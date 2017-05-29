Диагональные пешеходные переходы появятся в Москве

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Москва, 29 мая. Диагональная разметка появится на 19 пешеходных переходах Москвы. Об этом сообщил заместитель начальника ситуационного центра государственного казенного учреждения «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) Андрей Мухортиков.

Мухортиков отметил, что диагональные переходы удобны для пешеходов тем, что «позволяют перейти перекресток за один прием, а не ходить буквой «Г», как шахматный конь». Потребность в таких переходах уже давно назрела: многие пешеходы и ранее переходили перекрестки по диагонали, что создавало опасность возникновения аварийных ситуаций.

«Вечерняя Москва» уточняет, что разметка появится на перекрестках, на которых диагональное движение востребовано, безопасно и не создает задержек транспорта. На водителях это никак не отразится: они будут по-прежнему ориентироваться на свои знаки. Для пешеходов же появятся угловые секции светофоров и дополнительные знаки перехода.