Песков: Макрон получит объяснения по осужденным в РФ украинцам, если захочет

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон получит исчерпывающую информацию по ситуации с осужденными в России гражданами Украины, если этот вопрос будет подниматься на встрече президентов в Версале.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин будет готов дать объяснения по вопросу так называемых политзаключенных, если французский президент захочет его обсудить.

Ранее родственники так называемых политзаключенных с Украины написали письмо президенту Эммануэлю Макрону с просьбой поднять эту тему на встрече с Владимиром Путиным.

«Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения», — заявил Песков.

Отметим, что встреча Путина и Макрона пройдет в понедельник.