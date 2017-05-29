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Политика
Песков: Макрон получит объяснения по осужденным в РФ украинцам, если захочет

Песков: Макрон получит объяснения по осужденным в РФ украинцам, если захочет

13:51  29 Мая 2017  /обновлено: 14:00  29 Мая 2017
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Песков: Макрон получит объяснения по ситуации с осужденными в РФ украинцами

Москва, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон получит исчерпывающую информацию по ситуации с осужденными в России гражданами Украины, если этот вопрос будет подниматься на встрече президентов в Версале.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин будет готов дать объяснения по вопросу так называемых политзаключенных, если французский президент захочет его обсудить.

Ранее родственники так называемых политзаключенных с Украины написали письмо президенту Эммануэлю Макрону с просьбой поднять эту тему на встрече с Владимиром Путиным. 

«Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения», — заявил Песков.

Отметим, что встреча Путина и Макрона пройдет в понедельник.

#украина #макрон
Алексей Громов
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