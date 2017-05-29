Песков: Макрон получит объяснения по осужденным в РФ украинцам, если захочет
Москва, 29 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон получит исчерпывающую информацию по ситуации с осужденными в России гражданами Украины, если этот вопрос будет подниматься на встрече президентов в Версале.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Путин будет готов дать объяснения по вопросу так называемых политзаключенных, если французский президент захочет его обсудить.
Ранее родственники так называемых политзаключенных с Украины написали письмо президенту Эммануэлю Макрону с просьбой поднять эту тему на встрече с Владимиром Путиным.
«Если она (тема) будет поднята с французской стороны, то я не сомневаюсь, что президент даст исчерпывающие объяснения», — заявил Песков.
Отметим, что встреча Путина и Макрона пройдет в понедельник.