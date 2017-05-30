Красная линия Навального: сегодня суд рассмотрит иск Усманова к блогеру

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Сегодня Люблинский суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Бизнесмен посчитал, что расследование фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) искажает факты и не соответствует действительности. И уже, кстати, не в первый раз. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Усманов не просит денежной компенсации — все, чего он хочет, укладывается в формулировку «опровержение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию». Он подал в суд на Навального и ФБК после расследования фонда о недвижимости премьер-министра Дмитрия Медведева. В нем утверждалось, что сокурсник Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» якобы получил от Усманова земельный участок с домом на Рублевском шоссе по договору пожертвования. Он стоил пять миллиардов рублей, что Навальный определил как взятку.

Чуть позже Усманов рассказал журналистам, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, которая позволила взамен расширить свое имение в Успенском и получить землю рядом с собственным участком. А Навальный «перешел красную линию», обвинив его в коррупции и черных схемах получения прибыли.

«С одной стороны, судя по показанному видео у стороны Навального были основания считать так, как она считала. С другой стороны, мы не знаем, что тот же Навальный принесет в суд. Все здесь зависит от того, насколько правдивыми были сведения, которые он сообщал. Это решат те доказательства, что он предоставит. Важно, что если не будет серьезных доказательств его правоты, Навальный может пойти в ЕСПЧ и этот суд, скорее всего, примет его сторону. Усманов — человек публичный, это дело представляет общественный интерес. Значит, здесь степень доказуемости может быть уменьшена. Критика публичных персон в Европе допустима в больших пределах», — комментирует специально для ФАН юрист Astapov Lawyers Марина Агальцова.

Интересно, что после подачи иска Усмановым сторона Навального попыталась прекратить разбирательство, послав ходатайство. Суд его отклонил. Основание для ходатайства — суд вызвал свидетеля в лице Дмитрия Медведева. Навальный считает, что ему Усманов платил взятки. Как считает та же Агальцова, сложно просить о прекращении дела на этой стадии, это не уголовное дело, где можно сказать, что нет состава преступления. В конечном итоге суд и определяет, есть ли в в рамках дела сведения, противоречащие действительности, или нет.

Пока же большинство экспертов сходятся на том, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. И что ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке нет.

«Наиболее вероятное развитие событий — Усманов докажет свою правоту. Фактов у Навального нет. После этого медийные структуры Усманова максимально растиражируют эту вещь: обвинения в коррупции являются незаконными и суд этого подтвердил. Правда, никто этому не поверит. Потом сторона Усманова подаст в суд на Навального за клевету. А следом влиятельные друзья Навального сделают все, чтобы он избежал реального наказания. Он продолжит работу по дискредитации президентских выборов, которую он давно проводит. Навальный ведь принялся говорить: смотрите, мол, сколько против меня судебных заседаний, это все политический заказ, чтобы остановить антикоррупционную деятельность и умерить политические амбиции. Мыслит он так: был бы я кандидатом в президенты, то победил бы, поэтому выборы незаконны», — считает политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, сейчас в общественном мнении сложилась такая ситуация, когда решению суда будут верить значительно меньше, нежели этим фильмам.

«Навальный — это не юридический, а политический феномен. И бороться с ним нужно не юридическими методами, иначе получается такой юридический романтизм. Нужно решать существующие проблемы, на которых паразитирует Навальный. Существуют приближенные к власти олигархические группировки, которые являются как будто бы неприкасаемыми. Большинство граждан России считают, что Навальный является предателем и агентом врагов России, но говорит дело. Из этой ловушки власти должны выходить политическим путем», — добавил Марков.

ФБК Навального, мягко говоря, далек от образцовой работы. На прошлой неделе специалисты фонда удалили совсем немного провисевший в Сети ролик про совладельца «Национальной медиа группы» (НМГ) Юрия Ковальчука. Причина — «вкравшиеся» фактические ошибки. Самая главная из них — Ковальчуку приписали активы, которыми он никогда не владел, и выдали за правду. В нее уже было поверили тысячи россиян.

За последнее время Навального уличали во лжи не один раз. Адвокат Леонида Развозжаева Дмитрий Аграновский уличил блогера в наглом вранье и подверг сомнению слова Навального о том, что тот активно принимал участие в сборе средств для политзаключенных, осужденных по «болотному делу». По крайней мере, сам Развозжаев не получил от ФБК ни копейки.

Чуть ранее главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов подверг критике расследование ФБК о первом заместителе премьер-министра РФ Игоре Шувалове. В материалах были опубликованы ложные сведения о его декларации. А в 2015 году журналист Олег Лурье и вовсе обнаружил подлог в расследовании Георгия Албурова, соратника Навального. Тот придумал, что дочь министра обороны Сергея Шойгу владеет дворцом и некими гектарами земли в Подмосковье. Представленная выписка из кадастрового реестра оказалась фальшивкой.

Наконец, даже швейцарские следователи, проверяя данные ФБК о членах семьи генпрокурора РФ Юрия Чайки, не нашли каких-то доказательств обвинений в коррупции. С таким подходом неудивительно, что Навальный является фигурантом двух уголовных дел о клевете, а за последние шесть лет суд четыре раза обязывал его выплачивать компенсации за моральный ущерб и за оскорбление чести и достоинства. Грядет и пятый раз...