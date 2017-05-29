Точечно и больно: как МИД РФ ответит на высылку дипломатов из Эстонии

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Высылка дипломатов Российской Федерации из Эстонии не останется без ответа. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Владимир Титов. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертами о действиях Таллина и российском ответе на них.

По словам Титова, этот провокационный акт эстонского руководства не останется без ответа. Он подчеркнул, что взаимоотношения между государствами всегда должны выстраиваться на принципах взаимности. «Еще раз могу подтвердить, что он (акт высылки российских дипломатов. — Прим. ФАН) не останется без ответа», — добавил Владимир Титов.

Напомним, генеральному консулу Российской Федерации в Нарве Дмитрию Казеннову и консулу Сергею Сургаеву была вручена нота. Они должны до конца мая покинуть Эстонию.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова отказалась комментировать решение эстонских властей. Кроме того, в российском посольстве в Эстонии информацию о высылке наших дипломатов также не комментируют.

Сотрудники диппредставительств защищены от уголовной, административной и гражданской ответственности. Несмотря на то, что они обязаны подчиняться законам принимающего государства, совершенные правонарушения не дают оснований для их ареста.

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года дает право принимающей стране без объяснения причин и в любой момент объявить кого-либо из дипломатического персонала персоной нон грата. Этот статус, который автоматически ведет к высылке из принимающего государства, является единственным механизмом, позволяющим обезопасить принимающую страну от не уважающих ее законы иностранных дипломатов.

Отметим, что высылка дипломатов является крайней мерой. Обычно она связана с подозрением в шпионаже (деятельность, которая несовместима с дипломатическим статусом). Более того, высылка может также служить символическим признаком неудовольствия.

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что высылка наших дипломатов действительно ничем не обоснована. На его взгляд, она связана с двумя моментами.

«Первый — желание Таллина напомнить о себе. Мы уже привыкли к тому, что страны Восточной Европы настроены к России крайне недружественно. Этакие неофиты ЕС, которые считают, что на русофобии можно сделать славу. Но сейчас эти небольшие государства не в повестке дня. Все обсуждают взаимодействие России и Китая, России и США, России и Евросоюза. Предмет обсуждения — ядерный паритет, проект Нового Шелкового пути, война в Сирии, борьба с терроризмом. И вот Эстония как бы напоминает о себе: «Мы здесь! Мы еще что-то можем!» Ну, в общем, «знать, она сильна, коль лает на слона». Второй момент связан с тем, что при помощи Эстонии Запад бросает пробный камень. Нужно посмотреть на реакцию Москвы и определить, насколько она последовательна в отстаивании собственных интересов. Теперь про то, как мы можем ответить. Способов много. Дело в том, что Россия практически никогда не действует топорно. Скажем, не отменяет покупку товаров из той или иной страны. Москва будет действовать последовательно, точно, но незримо для публики. Будут включены различные дипломатические каналы, у эстонцев могут сорваться торговые сделки с третьими странами. Хотя широкой публике будет казаться, что вообще ничего не происходит», — пояснил Андрей Иванов.

Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН заметил, что Эстония устроила скандал с российскими дипломатами на следующий день после окончания саммита НАТО, на котором в качестве ключевого тезиса о необходимости существования альянса вновь была назвала пресловутая «российская угроза». Поэтому высылка российских дипломатов — это попытка эстонских властей с ходу предложить своим «старшим партнерам» конкретное обоснование существования этой мифической угрозы.