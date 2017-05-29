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Россия
Песков объяснил актуальность темы защиты детей в России

Песков объяснил актуальность темы защиты детей в России

15:16  29 Мая 2017
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Песков объяснил актуальность темы защиты детей в России

Москва, 29 мая. Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков назвал тему защиты детей в России актуальной и подчеркнул, что ей уделяется большое внимание на всех уровня власти. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал подписание президентом указа об объявлении в РФ Десятилетия детства.

«Как и во всем мире, это очень актуальная тема. Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется этим вопросам — защита и материнства, и детства, и так далее», — напомнил журналистам Песков в связи с президентским указом.

Напомним, в рамках президентского указа правительству поручено в течение трех месяцев подготовить план основных мероприятий Десятилетия детства до 2020 года.

Песков объяснил актуальность темы защиты детей в России

#песков
Валентин Меликов
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