Песков объяснил актуальность темы защиты детей в России

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Москва, 29 мая. Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков назвал тему защиты детей в России актуальной и подчеркнул, что ей уделяется большое внимание на всех уровня власти. Таким образом пресс-секретарь главы государства прокомментировал подписание президентом указа об объявлении в РФ Десятилетия детства.

«Как и во всем мире, это очень актуальная тема. Вы знаете, что на всех уровнях власти достаточно большое внимание уделяется этим вопросам — защита и материнства, и детства, и так далее», — напомнил журналистам Песков в связи с президентским указом.

Напомним, в рамках президентского указа правительству поручено в течение трех месяцев подготовить план основных мероприятий Десятилетия детства до 2020 года.