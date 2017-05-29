Сирия: «большая игра» США угрожает Пальмире и Дейр эз-Зору

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В последнее время все чаще можно услышать, что конец сирийской войны уже близок. Вскоре «Исламское государство»* (террористическая организация, запрещенная в России) потеряет Ракку и вынуждено будет перенести свой командный пункт в Дейр эз-Зор. Если террористов удастся выбить уже из этого города, то это фактически будет означать их полное изгнание из Сирии.

После того, как внимание всего мира сосредоточилось на судьбе Дейр эз-Зора, ситуация на полях сирийской войны все больше начала напоминать последние месяцы Великой Отечественной войны. Кто первым войдет Берлин? Тогда это было главным вопросом.

Сейчас США продолжают наращивать свое военное присутствие в Сирии. Существует возможность, что международная коалиция попытается выдвинуть к Дейр эз-Зору силы союзной ей Свободной сирийской армии с тем, чтобы они оказались там раньше, чем правительственные войска. Эта возможность настораживает многих. Глава Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов, впрочем, не считает, что американцам удастся реализовать этот сценарий.

Курдский вопрос и Ракка

«Разумеется, американцы нацелены на скорейшее взятие Ракки силами курдского ополчения. При этом США полностью нейтрализовали недовольство турецкой стороны. Анкара по-прежнему считает отряды самообороны сирийским курдов филиалом «Рабочей партии Курдистана», а саму «Рабочую партию» — террористической организацией, тем не менее она никак не будет противодействовать им. Вместо этого Турция, во многом под влиянием российской стороны, вынуждена будет сосредоточиться на проблеме Идлиба», — отметил военный эксперт в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Самая большая из четырех зон деэскалиции на территории Сирийской Арабской Республики развернута в провинции Идлиб, и Турция взяла ответственность за нее. Туда перебралась большая часть антиправительственных боевиков из всей северной Сирии, прежде всего из Алеппо. С ними необходимо что-то делать, и Анкара это прекрасно понимает. Хоть антипатия турецкой стороны к курдскому движению в Сирии никуда не исчезла, под воздействием обстоятельств все возможные военные планы Анкары в провинции Ракка должны быть отложены.

Отступление ИГ* на юг

«Так или иначе, судьба Ракки, так называемой «столицы ИГ», уже решена. Город находится в стратегическом окружении и будет взят. Курды, впрочем, являются главной, но не единственной силой, действующей в составе «Демократических сил Сирии». К сожалению, насколько мне известно, через арабские подразделения данной организации американцы сейчас пытаются договориться с руководством ИГ. Они пытаются обеспечить отвод сил террористов в южном направлении: или в сторону города Дейр эз-Зор, или в сторону Пальмиры», — продолжает Иван Коновалов.

В последнее время мы уже видели попытки ИГ прорваться к окрестностям Пальмиры. Если план США увенчается успехом, отступление ИГ на юг может создать проблемы сирийско-ирано-российской коалиции, противостоящей силам международного терроризма в южных регионах страны.

«Сейчас Сирийская Арабская Армия (САА) твердо намерена закрепиться на границе с Ираком. Сейчас это фактически уже вопрос нескольких дней. Также сирийские военные намерены развивать наступление от Пальмиры к Дейр эз-Зору. США, как мы видим, пытаются помешать этим планам», — поясняет аналитик.

Красная линия в Дейр эз-Зоре

Как известно, силы Международной коалиции во главе с США создали базу неподалеку от иордано-сирийской границы, в окрестностях Ат-Танф. Тем не менее возможность того, что сами силы коалиции или подразделения спонсируемых ей боевиков Свободной сирийской армии могут попытаться выдвинуться к Дейр эз-Зору, минимальна. И это несмотря на то, что в планах американцев сейчас всеми силами «отнять» победу над ИГ у сирийской стороны и России.

«Есть красные линии, которые не пересекают ни при какой игре. Возможно, обстреляв колонну проправительственных сил в районе Ат-Танфа, американцы и приблизились к этой красной линии. Но они прекрасно понимают, что если они начнут продвигаться от иорданской границы на север, то по ним — или, по крайней мере, по союзным им боевикам — будет нанесен такой же удар. Сирийская Арабская Армия (САА) сейчас на подъеме. Американцы не рискнут столкнуться с ней под Дейр-эз-Зором, по крайней мере, пока не решат проблему Мосула и Ракки», — подводит итог военный эксперт.

* Организация запрещена на территории РФ.