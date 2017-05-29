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Песков: Путин в курсе задержания мальчика на Арбате, но это не вопрос президента

Песков: Путин в курсе задержания мальчика на Арбате, но это не вопрос президента

13:49  29 Мая 2017  /обновлено: 14:10  29 Мая 2017
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Путин в курсе задержания на Арбате читавшего "Гамлета" мальчика - Кремль

Москва, 29 мая. Президент России Владимир Путин в курсе задержания полицейскими на московском Арбате мальчика, читавшего стихи. Однако эта история не является вопросом повестки дня главы государства, сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

«Это не столько вопрос президентской повестки дня, это вопрос к правоохранительным органам», — сообщил представитель Кремля.

Песков: Путин в курсе задержания мальчика на Арбате, но это не вопрос президента

По его словам, российский лидер в курсе этой истории, однако отдельных докладов для него по этому инциденту не требуется.

Напомним, в пятницу стражи порядка заметили на Арбате 10-летнего ребенка, декламировавшего отрывки из «Гамлета», после чего заподозренного в попрошайничестве мальчика доставили в отдел полиции. В отношении его мачехи был составлен административный протокол. 

Алексей Громов
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