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Политика
Песков назвал одну из главных тем переговоров Путина и Макрона

Песков назвал одну из главных тем переговоров Путина и Макрона

13:51  29 Мая 2017  /обновлено: 14:02  29 Мая 2017
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Песков назвал одну из главных тем переговоров Путина и Макрона

Москва, 29 мая. Борьба с терроризмом станет неотъемлемой частью переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 

Теме борьбы с терроризмом будет отведена значительная роль на переговорах президент РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона. 
«На очень важном месте будет находиться данная тема», - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, не оставят без внимания другие актуальные вопросы. 

По словам Пескова, есть немало свернутых инструментов сотрудничества и взаимодействия между Москвой и Парижем. 

Также существует необходимость в более тесной координации, поскольку, невзирая на наличие санкционных мер с обеих сторон, все же торгово-экономические связи не прекращаются, добавил он.

#путин #россия #песков #франция #макрон
Дана Балан
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