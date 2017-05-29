Песков назвал одну из главных тем переговоров Путина и Макрона

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Москва, 29 мая. Борьба с терроризмом станет неотъемлемой частью переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Теме борьбы с терроризмом будет отведена значительная роль на переговорах президент РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона.

«На очень важном месте будет находиться данная тема», - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, не оставят без внимания другие актуальные вопросы.

По словам Пескова, есть немало свернутых инструментов сотрудничества и взаимодействия между Москвой и Парижем.

Также существует необходимость в более тесной координации, поскольку, невзирая на наличие санкционных мер с обеих сторон, все же торгово-экономические связи не прекращаются, добавил он.