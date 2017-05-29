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Бузова рассказала о мужчине своей мечты

Бузова рассказала о мужчине своей мечты

13:43  29 Мая 2017
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Бузова рассказала о мужчине своей мечты

Москва, 29 мая. Известная российская телеведущая Ольга Бузова рассказала, что в отношениях для нее самое важное — это забота и внимание. По ее словам, задать вопрос «Ты проголодалась?» по телефону порой значит больше, чем отправить 150 роз с водителем.

«Для меня сейчас самое важное — настоящее отношение. Я устала от фальши, и очень хочу, чтобы в моей жизни появился человек, который по-настоящему меня полюбит, по-настоящему», — отметила она.

Бузова уверена, что однажды она встретит человека, который будет о ней заботиться, передают Дни.ру.

#бузова
Геннадий Плющев
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