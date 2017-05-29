Самолет с застрявшей птицей в двигателе экстренно вернулся в «Домодедово»

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Утренний вылет самолета российского перевозчика «Ижавиа», следовавшего рейсом Москва — Ижевск, был задержан на 4,5 часа в «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Как стало известно, рейс был задержан по причине попадания птицы в двигатель воздушного лайнера.

«АО «Ижавиа» сообщает о вынужденной задержке рейса Иж-302 Москва — Ижевск в связи с попаданием птицы в средний двигатель самолет», — следует из сообщения перевозчика.

Отмечается, что инцидент случился при взлете судна, поэтому командир корабля принял решение экстренно вернуться в московский аэропорт «Домодедово».

В пресс-службе компании заявили, что пассажиры будут доставлены в пункт назначения на резервном лайнере.

Как следует из онлайн-расписания, лайнер вылетел из столичного аэропорта в 09.15.