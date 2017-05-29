Усманов посулил iPhone авторам лучших мемов и пародий на него

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Москва, 29 мая. Российский миллиардер Алишер Усманов объявил в Сети конкурс пародий на его видеообращение к блогеру Алексею Навальному. Авторам лучших мемов, стикеров и видеороликов бизнесмен пообещал подарить iPhone 7 Plus и футболки.

На своей странице в «ВКонтакте» Усманов написал, что ценит шутки и юмор, а потом рад появлению большого количества стикеров, видеороликов и мемов на тему его видеообращений к Навальному. Миллиардер пообещал регулярно размещать у себя образцы подобных пародий и каждую неделю награждать самого талантливого автора телефоном iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и автографом.

Первые призы уже нашли своих обладателей. Это авторы видео и двух наборов стикеров для Telegram.

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова во «ВКонтакте». Сейчас число подписчиков мецената превышает 9 тыс. человек.