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Общество
Усманов посулил iPhone авторам лучших мемов и пародий на него

Усманов посулил iPhone авторам лучших мемов и пародий на него

14:54  29 Мая 2017
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Усманов

Москва, 29 мая. Российский миллиардер Алишер Усманов объявил в Сети конкурс пародий на его видеообращение к блогеру Алексею Навальному. Авторам лучших мемов, стикеров и видеороликов бизнесмен пообещал подарить iPhone 7 Plus и футболки.

На своей странице в «ВКонтакте» Усманов написал, что ценит шутки и юмор, а потом рад появлению большого количества стикеров, видеороликов и мемов на тему его видеообращений к Навальному. Миллиардер пообещал регулярно размещать у себя образцы подобных пародий и каждую неделю награждать самого талантливого автора телефоном iPhone 7 Plus и футболкой с мемом и автографом.

Усманов подарит iPhone 7 авторам лучших пародий на его обращение к Навальному

Первые призы уже нашли своих обладателей. Это авторы видео и двух наборов стикеров для Telegram. 

Добавим, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписался на страницу Усманова во «ВКонтакте». Сейчас число подписчиков мецената превышает 9 тыс. человек.

Алексей Громов
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