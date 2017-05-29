Песков: РФ готова сотрудничать с Францией в торгово-экономической сфере

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Москва, 29 мая. Российские власти выступают за более тесную координацию действий с Францией в торгово-экономической сфере. Об этом журналистам в понедельник заявил официальный представитель президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что очень много свернутых механизмов сотрудничества и взаимодействия. Вместе с тем существует очевидная потребность в более тесной координации, несмотря на наличие ограничительных мер с обеих сторон», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин планирует встретиться с новым главой Франции Эммануэлем Макроном.