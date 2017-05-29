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Весь мир
Ирак: в осажденных ИГ районах Мосула остаются сотни тысяч человек

Ирак: в осажденных ИГ районах Мосула остаются сотни тысяч человек

14:04  29 Мая 2017
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Ирак: в осажденных ИГ районах Мосула остаются сотни тысяч человек

Багдад, 29 мая. В Старом городе и трех районах иракского Мосула находятся до 200 тысяч человек. По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам Лизы Гранде, данные территорию пока еще контролируют боевики «Исламского государства»*.

Согласно приведенным данным, в осажденный районах люди находятся без еды, запасы питьевой воды ограничены, а медикаментов не хватает.

Напомним, ранее сообщалось, что в настоящее время площадь территории, контролируемой в пределах Старого города в Мосуле боевиками ИГ*, сократилась до девяти квадратных километров

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #мосул #ирак
Тимур Румянцев
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