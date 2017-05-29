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Новости Сирии
Сирия направила в ООН письма с требованием прекратить удары коалиции во главе с США

Сирия направила в ООН письма с требованием прекратить удары коалиции во главе с США

13:37  29 Мая 2017
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Сирия направила в ООН письма с требованием прекратить удары коалиции во главе с США

Нью-Йорк,29 мая. Официальный Дамаск направил письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности международной организации с осуждением недавнего удара по Дейр-эз-Зору, который нанесла авиация международной коалиции во главе с США.

В послании, которое было направлено генсеку ООН Антониу Гутерришу и в Совет Безопасности ООН, МИД Сирии выступает с критикой авиаудара коалиции США в районе города Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого погибли 35 человек, в том числе женщины и дети.

Официальный Дамаск подчеркивает, что действия коалиции нарушают суверенитет Сирии и ставят под угрозу территориальную целостность страны. В ведомстве также добавили, что международная коалиция во главе с США оказывает поддержку тем, кто «хочет только убивать невинных сирийских граждан».

#сша #сирия #оон #дейр-эз-зор #коалиция
Алексей Громов
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