В Сети появился трейлер фанатского фильма о молодом Волан-де-Морте

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Лос-Анджелес, 29 мая. Независимая киностудия Tryangle Films выпустила первый трейлер нового фильма по вселенной «Гарри Поттера». Ролик появился на канале компании в YouTube.

Фильм под названием Voldemort: Origins of the Heir повествует о детстве и взрослении темного лорда, главного антагониста франшизы о приключениях Гарри Поттера. По сюжету наследница основателя дома Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Выпускник школы волшебства и чародейства Хогвартс Том Реддл становится главным подозреваемым по делу.

Фильм снимается на деньги поклонников фильмов про Гарри Поттера. В Tryangle Films отдельно подчеркнули, что у кинокомпании Warner Bros., которая обладает правами на киновселенную Гарри Поттера, нет никаких претензий по использованию персонажей, передает «Лента.ру».

Премьера фильма ожидается осенью 2017 года. Отметим, что в прошлом году на экраны вышел спин-офф по франшизе о юном волшебнике — «Фантастические твари и где они обитают».