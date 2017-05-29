Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
В Сети появился трейлер фанатского фильма о молодом Волан-де-Морте

В Сети появился трейлер фанатского фильма о молодом Волан-де-Морте

13:58  29 Мая 2017
437

В Сети появился трейлер фанатского фильма о молодом Волан-де-Морт

Лос-Анджелес, 29 мая. Независимая киностудия Tryangle Films выпустила первый трейлер нового фильма по вселенной «Гарри Поттера». Ролик появился на канале компании в YouTube.

Фильм под названием Voldemort: Origins of the Heir повествует о детстве и взрослении темного лорда, главного антагониста франшизы о приключениях Гарри Поттера. По сюжету наследница основателя дома Гриффиндора Гриша Маклагген расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит. Выпускник школы волшебства и чародейства Хогвартс Том Реддл становится главным подозреваемым по делу.

Фильм снимается на деньги поклонников фильмов про Гарри Поттера. В Tryangle Films отдельно подчеркнули, что у кинокомпании Warner Bros., которая обладает правами на киновселенную Гарри Поттера, нет никаких претензий по использованию персонажей, передает «Лента.ру».

Премьера фильма ожидается осенью 2017 года. Отметим, что в прошлом году на экраны вышел спин-офф по франшизе о юном волшебнике — «Фантастические твари и где они обитают».

#гарри поттер #волан-де-морт
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть