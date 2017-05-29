Rolls-Royce выпустил самый дорогой новый автомобиль в мире

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Лондон, 29 мая. Британская автомобильная компания Rolls-Royce представит модель Sweptail с панорамной стеклянной крышей. Демонстрация автомобиля прошла на шоу Concorso d’Eleganza в Италии. Машина была разработана по индивидуальному заказу.

Сообщается, что заднюю часть салона Sweptail занимает багажная полка, которая выполнена из массивы благородного дерева, она также обрамлена стеклянной кромкой с подсветкой. Позади есть еще одна полка для шляп. В боковых панелях пассажирских дверей есть отделения для кожаных сумок и портфелей. В центральной консоли можно хранить любимое шампанское и фужеры, передает «Газета.Ru».

Отметим, что автомобильная компания Rolls-Royce часто меняет автомобили по заказу клиентов. Так, в начале 2017 года компания представила две новые модели Phantom.