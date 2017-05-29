Песков призвал Европу и США самим разбираться в своих отношениях

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Москва, 29 мая. Европа и США должны сами разобраться в своих отношениях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отношения ЕС и США — не вопрос России

«Это должны разбираться европейцы и американцы, это не наш вопрос», — сказал Песков, комментируя слова канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Европа не может полагаться на других.

Он подчеркнул, что Россия является частью Европы, однако «испокон веков рассчитывала только на себя».