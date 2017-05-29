Предполагаемого убийцу женщины-адвоката задержали в Москве

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Москва, 29 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемого в убийстве женщины-адвоката. Им оказался 42-летний Марат Янбухтин, который в настоящее время находится в следственном отделе.

Ожидается, что в ближайшее время мужчине будут предъявлены обвинения. Мотивы подозреваемого пока неясны.

Напомним, что убийство произошло вечером 26 апреля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Киллер дважды выстрелил в 40-летнюю женщину-юриста, после чего скрылся. Уголовное дело возбуждено по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».