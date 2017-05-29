СБУ нагрянула с обысками в офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе

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Москва, 29 мая. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят проверки в в офисах компании «Яндекс» в Одессе и Киеве. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе компании.

«Информацией о причинах сегодняшних действий СБУ мы пока не располагаем», — рассказали в «Яндексе».

В пресс-службе также добавили, что представители компании выразили готовность предоставить сотрудникам СБУ всю необходимую информацию, кроме того, вскоре в офисы «Яндекса» прибудут адвокаты компании.

Напомним, ранее СБУ опубликовала на своем YouTube-канале видео с признаниями людей, которые в соцсетях после событий 2014 года выступали с критикой госпереворота и бесчинств, происходящих при попустительстве новой власти.