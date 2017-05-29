Назван топ-10 самых популярных достопримечательностей мира

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Москва, 29 мая. Самой популярной достопримечательностью, по данным TripAdvisor, стал храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. В первую десятку вошел Храм Спаса на Крови в Петербурге — он занял шестую строчку.

«Серебро» рейтинга, как и год назад, осталось за мечетью шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ). На третьем месте расположилась Кордовская соборная мечеть (Мескита) в Испании. Четвертое место досталось собору Святого Петра в Ватикане. Замыкает пятерку Тадж-Махал в Индии.

Шестое место досталось представителю России — петербургскому храму Спаса на Крови. На седьмом месте оказался участок Великой Китайской стены Мутяньюй. На восьмой строчке — Мачу-Пикчу в Перу. Девятое место досталось площади Испании в Севилье. Замыкает десятку Миланский собор (Дуомо).

Всего в рейтинг вошли 25 достопримечательностей по всему миру, в том числе Эйфелева башня в Париже (13-е место), мост «Золотые ворота» в Калифорнии (11-е место), статуя Христа-Искупителя (16-е место) и т.д.