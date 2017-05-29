Журналисты сожгли ноутбуки перед встречей Путина и Макрона

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Версаль, 29 мая. Около шести журналистов, прибывших для освещения встречи президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона, остались без зарядных устройств из-за перебоев с электричеством в пресс-центре.

Специально для журналистов была огорожена часть галереи батальной живописи, где установили электрические розетки и столы. При подключении ноутбуков все журналисты сталкивались с одной и той же проблемой — устройства дымились и искрили. Устройства некоторых журналистов после сбоя перестали заряжаться от электросети. В данный момент технические службы заняты устранением неисправности.

В понедельник пройдет встреча президента России Владимира Путина и нового президента Франции Эммануэля Макрона. Переговоры пройдут в Версале. В ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения России и Франции, а также ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.

Ранее сообщалось, что власти Франции рассчитывают на открытый диалог с Путиным.