Ученые выяснили, как мораль террористов отличается от общечеловеческой

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Вашингтон, 29 мая. Группа научных сотрудников из ряда стран обнародовала результаты исследования, которые объясняют поведение террористов и их моральные устои. Отмечается, что конечный результат — это главная цель террористов. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Human Behavior.

Как стало известно, в результате исследования эксперты опросили более 60 радикалов, которых осудили за совершение террористических актов с огромным количеством жертв. Респондентам предлагали разные сценарии, где речь шла о специальном или случайном причинении вреда другим людям.

Террористы должны были оценить происходящее и предугадать, какое действие в конкретной ситуации допустимо, а какое — ни в коем случае, сообщает телеканал 360.

В результате оказалось, что террористов интересует лишь конечная цель. Кроме того, специалисты заявили о высоком уровне агрессии у этих людей, а также отсутствие сопереживания другим людям.