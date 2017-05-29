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Общество
Ученые выяснили, как мораль террористов отличается от общечеловеческой

Ученые выяснили, как мораль террористов отличается от общечеловеческой

16:16  29 Мая 2017
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Ученые выяснили, как мораль террористов отличается от общечеловеческой

Вашингтон, 29 мая. Группа научных сотрудников из ряда стран обнародовала результаты исследования, которые объясняют поведение террористов и их моральные устои. Отмечается, что конечный результат — это главная цель террористов. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Human Behavior. 

Как стало известно, в результате исследования эксперты опросили более 60 радикалов, которых осудили за совершение террористических актов с огромным количеством жертв. Респондентам предлагали разные сценарии, где речь шла о специальном или случайном причинении вреда другим людям.

Террористы должны были оценить происходящее и предугадать, какое действие в конкретной ситуации допустимо, а какое — ни в коем случае, сообщает телеканал 360.

В результате оказалось, что террористов интересует лишь конечная цель. Кроме того, специалисты заявили о высоком уровне агрессии у этих людей, а также отсутствие сопереживания другим людям. 

#ученые #терроризм #исследование
Дана Балан
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