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Общество
Синоптики предупредили жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре

Синоптики предупредили жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре

13:34  29 Мая 2017
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Синоптики предупредили жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре

Москва, 29 мая. Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются сегодня, 29 мая, в Московской области. По данным портала «Метеоновости», порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Синоптики сообщают, что Московская область находится во власти южной теплой части очередного скандинавского циклона. Первыми с грозой столкнутся жители северо-западной части Подмосковья, затем — жители столицы и остальных районов региона.

Синоптики предупредили жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре

Среднесуточная температура сегодня будет вблизи климатической нормы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба. 

Ранее синоптики пообещали москвичам похолодание в конце следующей недели. По прогнозам специалистов, в пятницу днем ожидается 13-15 градусов тепла.

Алексей Громов
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