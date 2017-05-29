Синоптики предупредили жителей Подмосковья о грозе, дожде и сильном ветре

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Москва, 29 мая. Гроза, дождь и сильный ветер ожидаются сегодня, 29 мая, в Московской области. По данным портала «Метеоновости», порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

Синоптики сообщают, что Московская область находится во власти южной теплой части очередного скандинавского циклона. Первыми с грозой столкнутся жители северо-западной части Подмосковья, затем — жители столицы и остальных районов региона.

Среднесуточная температура сегодня будет вблизи климатической нормы, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики пообещали москвичам похолодание в конце следующей недели. По прогнозам специалистов, в пятницу днем ожидается 13-15 градусов тепла.