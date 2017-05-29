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Общество
Жадный стоматолог оставила петербурженку без 22 здоровых зубов и 800 тысяч рублей

Жадный стоматолог оставила петербурженку без 22 здоровых зубов и 800 тысяч рублей

13:23  29 Мая 2017
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Жадный стоматолог оставила петербурженку без 22 здоровых зубов и 800 тысяч рублей

Санкт-Петербург, 29 мая. Стоматолог из частной клиники в Санкт-Петербурге, руководствуясь корыстными побуждениями, удалила пациентке 22 здоровых зуба. В отношении врача возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по городу.

Мошенница «лечила» 43-летнюю жительницу Фрунзенского района Петербурга в 2014 году. Воспользовавшись доверчивостью пациентки, она убедила ее в том, что необходимо удалить 22 зуба и вместо них поставить «мосты», которые, к слову, оказались ненадлежащего качества. За все эти манипуляции пациентка отдала 843 тысячи рублей. 

В отношении врача возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество), решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. 

#петербург
Владимир Багров
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