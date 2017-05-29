Хомс: атака ИГИЛ разбилась о позиции сирийской армии

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Дамаск, 29 мая. В понедельник правительственные войска успешно отразили попытку нападения террористов из группировки «Исламское государство»* (запрещено в РФ) к востоку от города Хомс. Террористы понесли значительные потери.

В отражении атак исламистов участвовали военные и силы народного ополчения региона Дара аль-Каламун. Террористы предприняли попытку прорыва обороны правительственных сил неподалеку от военной базы «Калех» к востоку от Хомса. После упорных многочасовых боев террористы ИГИЛ* были вынуждены отступить с поля боя.

Напомним, «Газета.ru» ранее сообщала, что в мае был полностью завершен вывод боевиков сирийских вооруженных группировок из города Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.