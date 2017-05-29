Туристы устроили бунт в «Домодедово» из-за массовых задержек авиарейсов

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Пассажиры российской авиакомпании «Вим-Авиа» устроили акцию протеста в московском аэропорту «Домодедово» из-за задержки авиарейсов.

Недовольные пассажиры перекрыли один из залов ожидания в московском аэропорту и заблокировали информационные стойки. Дольше всего ждать пришлось туристам, которые вылетали в Турцию или Кипр. Выяснилось, что причину задержки пассажирам никто не сообщил. Предположительно, это произошло из-за поломки одного из лайнеров «Вим-Авиа».

Ожидающим рейсов выдали воду и талоны на питание, некоторых даже разместили в гостинице, остальным пришлось ночевать в аэропорту, передают «Дни.ру». Отметим, что задержка и отмена рейсов также произошла в аэропорту «Шереметьево». О сбоях в расписании аэропорта «Внуково» не сообщается.

В воскресенье, 28 мая, были отложены рейсы из Даламана, Гуанчжоу, Благовещенска, Салоников, а также по ряду других направлений. Максимальные задержки с вылетами были у кипрской Ларнаки и турецкой Антальи.