ЕС расширил и продлил санкции против властей Сирии

В Избранное

Скопировать

Брюссель, 29 мая. Евросоюз продлил срок действия санкций против властей Сирии до 1 июня 2018 года.

«Совет 29 мая 2017 года продлил действие ограничительных мер против сирийского режима до 1 июня 2018 года», — говорится в официальном документе ЕС.

Кроме того, руководство Евросоюза расширило санкционный список, включив туда трех министров сирийского правительства. Официальный Дамаск пока никак не комментировал на ситуацию.

Ранее сообщалось, что власти США выступают за введение санкций против союзников Сирии. Соответствующий законопроект приняла палата представителей Конгресса США.