Суд отобрал у жителя Саратовской области напавшую на подростка львицу Майю

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Саратов, 29 мая. Энгельсский районный суд постановил изъять у жителя Саратовской области львицу, напавшую на 15-летнего подростка.

Инцидент произошел 24 апреля в Энгельсе. Подросток отделался царапинами, но попал в больницу. Прокуратура потребовала забрать львицу Майю у владельца Егиша Ерояна.

Как сообщает Утро.ru, дрессировщики хищников Владимир и Наталья Исайчевы, которых допросили в суде, назвали содержание животного дома «бомбой замедленного действия».