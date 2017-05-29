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Спорт
«Ювентус» проявляет активный интерес к победителю Евро-2016

«Ювентус» проявляет активный интерес к победителю Евро-2016

13:06  29 Мая 2017
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«Ювентус» проявляет активный интерес к победителю Евро-2016

Мюнхен, 29 мая. Хавбек мюнхенской «Баварии» и сборной Португалии Ренату Саншеш может летом перебраться в Италию. Об этом сообщает Corriere dello Sport. 

По данным издания, предметный интерес к победителю Евро-2016 проявляет туринский «Ювентус».

19-летний португалец, который перешел в мюнхенский клуб прошлым летом, недоволен своим положением в клубе и жалеет о переходе, потому что практически не имеет игровой практики и стабильного места в составе баварской машины.

Молодой футболист надеется обсудить свое будущее с итальянским наставником Карло Анчелотти, после чего примет окончательное решение, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, ранее стало известно, что боссы туринского клуба интересуются хавбеком парижан Анхелем Ди Марией и нападающим «Монако» Килиану Мбаппе.

#бавария #ювентус #анчелотти #саншеш
Дана Балан
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