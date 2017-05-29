Бесплатное кино под открытым небом покажут в московском саду имени Баумана

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. В московском саду имени Баумана этим летом будут бесплатно показывать кино и проводить лекции. Первый кинопоказ состоится 9 июня в 20.00.

В июньский цикл «Кинопятницы» вошли четыре комедии 1920-х годов — «Золотая лихорадка», «Кинооператор», «Семь лет несчастий» и «Наконец в безопасности!». Перед каждым показом классики кураторы Московской школы кино проведут небольшую вводную лекцию.

Как уточняет «Вечерняя Москва», чтобы посетить кинотеатр под открытым небом, достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте Московской школы кино. Кроме того, бесплатное кино будут показывать в еще 10 столичных парках.