Наследие Чуркина: почему Небензя подходит на роль постпреда РФ при ООН

В Избранное

Скопировать

Международный комитет Совета Федерации поддержал кандидатуру нового постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций, ранее одобренную международным комитетом Госдумы. Новым постпредом РФ при ООН станет заместитель министра иностранных дел Василий Небензя. По мнению сенатора Франца Клинцевича, новому постпреду РФ при ООН придется работать в сложной политической обстановке и в условиях постоянного давления на Россию, но Небензя прекрасно справится с возложенной на него миссией.

Теперь указ о назначении Василия Небензи должен подписать президент Владимир Путин. Предполагается, что новый постпред приступит к своим обязанностям уже летом 2017 года.

Кто такой Василий Небензя

Василий Небензя уроженец Волгограда. Он родился 26 февраля 1962 в семье участника Великой Отечественной войны, впоследствии видного советского и партийного деятеля Алексея Небензи. Алексей Небензя ушел на фронт фактически со школьной скамьи, во время войны вступил в КПСС. После войны был сначала на комсомольской, а потом и на партийной работе, до 1973 года занимал должность второго секретаря волгоградского областного комитета КПСС. Затем работа в Москве — был заместителем председателя Госкомиздата СССР, председателем совета по детской литературе. Скончался Алексей Небензя достаточно молодым, возможно, не пережив крушения Советского Союза. Мать Василия Небензи, к счастью, жива.

Василий Алексеевич окончил МГИМО в 1983 году и сразу поступил на дипломатическую работу. Работа в Организации Объединенных Наций ему хорошо знакома — с 1996 по 2000 год он занимал должность старшего советника постоянного представительства РA при ООН в Нью-Йорке, затем работал в ВТО, а после в Женеве — на должности заместителя постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях. С 1 июня 2013 года Василий Небензя занимает должность заместителя министра иностранных дел России. За активную работу он удостоен ордена Дружбы и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также другими наградами.

Василий Небензя женат, его сыну 23 года.

Как отмечают многие эксперты, Василий Небензя — человек из команды министра иностранных дел Сергея Лаврова, у них достаточно тесная дружба, а значит, новый постпред станет надежным проводником внешнеполитической политики Кремля в Организации Объединенных Наций. При этом эксперты отмечают, что Небензе предстоит работать над собой в плане публичности, пока он неохотно общается с прессой, однако в Нью-Йорке российскому постпреду всегда придется быть на виду.

Как отметил в комментарии Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, он абсолютно уверен в правильности выбора своих коллег, хотя близко с Василием Небензей и не знаком.

«Раз так долго думали и готовили это назначение, работала вся государственная система, я абсолютно уверен, что Василий Небензя достойно представит нашу страну, и в этом нисколько не сомневаюсь», — отметил сенатор, пожелав новому постпреду РФ в ООН не только счастья и благополучия, но и мужества, которое, без сомнения ему понадобится.

«Ему придется нелегко. Во-первых, он будет работать после нашего знаменитого дипломата Виталия Чуркина, и тут, как говорится, придется соответствовать. Но самое главное — новому постпреду России предстоит работать в очень трудной международной обстановке. Ему придется себя позиционировать в крайне сложной, порой весьма недружественной среде и достойно представлять интересы нашего государства», — отметил сенатор Клинцевич.

Наследие Виталия Чуркина

В течение последнего десятилетия Россию в ООН представлял знаменитый дипломат Виталий Чуркин, который не только твердо отстаивал интересы нашей страны, но и умел поставить на место зарвавшихся «партнеров», о чем хорошо помнит бывший представитель США при ООН Саманта Пауэр.

После того, как в феврале 2017 года Виталий Чуркин скоропостижно скончался, в роли и.о. постпреда РФ при ООН попробовал себя его заместитель — Владимир Сафронков. Возможно, пытаясь доказать, что он может ставить «партнеров» на место не хуже своего предшественника, Сафронков несколько перестарался, что вызвало нарекания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, о чем она и сообщила министру иностранных дел Сергею Лаврову.

По мнению заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ Андрея Кошкина, дипломату, представляющему Россию на международной арене, не следует забывать, что по его поведению судят обо всей стране в целом.

«Постпред России в ООН — это официальное лицо, которое олицетворяет государство. И олицетворять нашу великую державу нужно в соответствии с ее высоким статусом, — отметил военный эксперт в комментарии ФАН. — Это следует учитывать нашему представителю в Организации Объединенных Наций, особенно когда речь идет о серьезных вопросах, о решениях международного уровня, где позиция России прочно ассоциируется с человеком, который доводит нашу позицию до других стран».

Василий Небензя сможет справиться с этой задачей наилучшим образом, уверены эксперты.