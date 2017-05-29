Пересядьте! Дмитрий Лекух о том, как Минэнерго и Минфин цену нефти не поделили

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К тому, что у нас в России спорят представители различных идеологий и политических курсов, все давно привыкли. Считается, что это даже хорошо — так, мол, «расцветают все цветы».

Но как отнестись к тому, что публичный заочный спор устроили друг с другом два федеральных министерства? Причем не по пустячному поводу, а вокруг фундаментальной цифры, от которой зависит российский бюджет — а заодно, зарплаты десятков миллионов бюджетников?

Речь идет ни много ни мало о стоимости нефти за этот год. В клинче сошлись ведомства Антона Силуанова и Александра Новака. Ну и кто кого сборет?

Два мира, два министра

Министерство финансов Российской Федерации в пояснительной записке к проекту поправок в бюджет 2017 года, внесенному в Госдуму 26 мая 2017 года, заявило, что цена на нефть, «исходя из рыночных трендов», к концу текущего года может снизиться до 40 долларов за баррель.

Эту музыку необходимо цитировать дословно.

«Сохранение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в США на исторических максимумах, а также наращивание добычи американской сланцевой нефти могут стать причиной снижения цен на нефть марки Urals до 40 долл. за баррель к концу текущего года», — с абсолютно серьезным выражением лица официально заявляет наш Минфин.

При этом, кстати, чуть ранее правительство Российской Федерации, исходя в том числе из этого замечательного прогноза, уже одобрило поправки к федеральному бюджету на 2017 год и на плановый период 2018–2019 годов.

Но самое удивительное заключается в том, что днем ранее, 25 мая 2017 года, на встрече в Вене с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом, министр энергетики все той же Российской Федерации Александр Новак точно так же официально заявил, что Минэнерго РФ продолжает придерживаться прогноза по цене нефти в коридоре… 50–60 долларов за баррель до конца 2017 года.

И опять дословно.

«Я прогноз свой не меняю, наши прогнозы были от 50 до 60 долл. за баррель, поэтому, я думаю, этот коридор будет», — заявил Новак, уточнив, что говорит о ценах «в целом по году».

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И вот вы как хотите, но лично я тут даже не испытываю в данном конкретном случае никакого когнитивного диссонанса. Ибо все, как всегда, зависит исключительно от задач.

Цели ясны, задачи определены

Перед Минэнерго стоит задача достижения адекватной договоренности с Саудовской Аравией, в частности, и с ОПЕК, в целом. И министр энергетики просто не может оперировать тут неадекватными цифрами, потому как его «на том конце провода» элементарно могут не понять. И задать весьма неприятные вопросы.

Поэтому Новак и говорит, что в случае надлежащего исполнения достигнутого со странами ОПЕК соглашения нефть будет стоить столько-то и столько-то. Это прогнозные цифры, ради которых соглашение о «продлении ограничения на добычу» и заключалось, собственно.

И с Новаком согласны его коллеги из других стран. Тут российскому министерству врать смысла нет.

К тому же, эти цифры совпадают с прогнозами Всемирного банка и других авторитетных международных прогнозных и финансовых организаций — то есть все чисто. Иначе бы никто соглашения не подписывал, потому как тогда оно элементарно теряет смысл.

Но у Минфина-то РФ задачи совершенно другие!

Нашему любимому Минфину просто жизненно необходимо, чтобы сохранилась «цена отсечения» в заявленном коридоре 40 долларов, над которыми смеются уже не только российские, но и международные эксперты из уважаемых рейтинговых агентств.

Иначе деньги предательски пойдут в дефицитный и никому не нужный российский бюджет, а не в нуждающийся в пополнении милый сердцу Резервный фонд. Средства которого необходимо пополнять, чтобы затем покупать на них ценные бумаги ФРС США.

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Любой иной подход, в глазах Минфина, выглядит подлым попранием аксиом «монетаристской теории» и, к тому же, может вызвать недовольство дяденек из Международного валютного фонда.

Вопрос к правительству

Конечно, министерство финансов Российской Федерации вправе немного «поиграть в прогнозах»: за это если и будут ругать, то несильно. И МВФ будет доволен.

Но все же «правильной» либерально организованной американской экономике эти деньги куда нужнее, ведь так? Ради этого можно и слукавить слегка, снизив прогноз по баррелю баксов на десять, правда же? А заодно терпеливо объяснить отечественной публике, что именно так выглядит радение за российские финансы.

...У меня тут только один вопрос к родному правительству: если уважаемые федеральные министерства столь топорно «путаются в показаниях» даже при наличии «лобовых» цифр, которые вообще никак «не объехать», — то что же они кладут на стол руководства, когда необходимы более «тонкие настройки»?

И можно ли им после таких замечательных «комбинаций с цифрами» хоть на самую малую толику верить?