Ле Пен подтвердила, что «Национальный фронт» может сменить название

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Париж, 29 мая. Если французский «Национальный фронт» решит сменить название, то не на «Патриотов», заверила лидер партии Марин Ле Пен.

Ранее глава предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин предложил переименовать «Национальный фронт», чтобы привлечь большее число сторонников. По некоторым данным, партия могла получить название «Патриоты» — такое имя носит внутрипартийная ассоциация.

«Нет, если сторонники «Национального фронта» решат сменить название, то выберут другое имя», — заверила Ле Пен в эфире радиостанции RTL.

15 мая бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен вернулась на пост лидера партии — политик брала отпуск на время предвыборной кампании. В это время ее заменял вице-президент «Национального фронта» Стив Бриуа.