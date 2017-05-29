Самолеты Туполева: гиперзвуковые воздушно-космические

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Едва ли не все проекты, связанные с авиационно-космической тематикой, были свернуты в начале 60-х годов прошлого века. Лишь во второй половине 60-х — начале 70-х годов ОКБ вернулось к этой тематике. Советский Союз начал перспективные исследования работы над авиационными воздушно-космическими системами на базе многоразовых многоступенчатых и одноступенчатых орбитальных воздушно-космических самолетов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Разработка воздушно-космических самолетов (ВКС) была принципиально новым направлением, которое родилось на стыке ракетной, космической и авиационной техники. Это направление активно развивалось ведущими аэрокосмическими фирмами планеты, начиная с конца 60-х годов. Согласно замыслам разработчиков, реализация такой масштабной и сложной задачи должна была позволить создавать Советскому Союзу не только принципиально новый класс летательных аппаратов, которые способны экологически и экономически эффективно решать вопросы гражданского и военного характера, но и давать возможность освоения перспективных технологий. Это позволило бы СССР определять уровень передовых отраслей ведущих стран в XXI веке.

Работы велись в нескольких направлениях: создание одноступенчатых ВКС и многоступенчатых авиационно-космических систем (АКС). В свою очередь Туполевское ОКБ сосредоточилась на создании одноступенчатых ВКС.

Перед советскими разработчиками в перспективе вставал ряд серьезных экологических и экономических проблем и ограничений. Нужно было снизить стоимость вывода на орбиту планеты полезной нагрузки, прекратить засорять ближний космос отработанными частями ракетоносителей, серьезно снизить или полностью ликвидировать территории, которые были выделены для падения отработанных ступеней. Крайне важно было обеспечить гарантированную частоту запусков, снижение сложности и стоимости наземного комплекса, а также гибкости базирования.

Обеспечить эти требования можно было лишь в случае создания одноступенчатых воздушно-космических летательных аппаратов, которые имели бы горизонтальный взлет и посадки многоразового использования. Создание ВКС позволило бы серьезно сократить количество наземного обслуживающего персонала, исключить сложные элементы наземного комплекса. Речь идет о системах вертикальной спорки, стартовых площадок, специальных мероприятий и помещений для хранения блоков первых ступеней.

Сокращение затрат на оперативное техническое обслуживание шло бы за счет уменьшения времени на подготовку к повторному запуску. Это позволило бы ВКС приблизиться к уже существующим тяжелым самолетам.