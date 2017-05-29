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Политика
Посол США в России Теффт рассказал о своем вероятном преемнике

Посол США в России Теффт рассказал о своем вероятном преемнике

12:49  29 Мая 2017
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Посол США в России Теффт рассказал о своем вероятном преемнике

Вашингтон, 29 мая. Американский посол в Российской Федерации Джон Теффт сообщил, что республиканец Джон Хантсман может быть выдвинут на пост главы дипломатической миссии Соединенных Штатов в Москве. 

По словам Теффта, ожидается, что им (послом) станет Хантсман.

«Но я обещал, что пробуду здесь три года и отслужу своей стране три года», — отметил политик, добавив, что данный срок истекает грядущей осенью.

Напомним, ранее Теффт заявил, что сотрудничество и понимание между Москвой и Вашингтоном приобретает особое значение для решения масштабных мировых задач. 

 

#россия #сша #теффт #хантсман
Дана Балан
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