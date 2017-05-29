Сирия: губернатор Дамаска объявил об эвакуации последней группы боевиков из Барзе

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Дамаск, 29 мая. Сегодня в сирийской столице начинается последний этап вывода вооруженных боевиков сирийской оппозиции из пригородов Дамаска. Губернатор Бишр ас-Саббан заявил, что сегодня боевики «умеренной оппозиции» покинут последний квартал Барзе на северо-восточных окраинах Дамаска.

После ухода боевиков власти смогут приступить к ремонтным и восстановительным работам — многие кварталы Дамаска сильно пострадали за то время, пока там шла борьба между силами правительства и оппозиции.

В рамках мирного соглашения Барзе уже покинули в ходе третьего этапа эвакуации 2672 человек - более тысячи членов радикальных группировок вместе с семьями. После освобождения квартала Барзе Дамаск будет полностью находиться под контролем правительственных сил, в город окончательно вернется мирная жизнь.