Захарова объяснила, что власти Черногории пытаются скрыть за обвинениями в адрес России

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Москва, 29 мая. Глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия якобы вмешивалась во внутренние дела страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова увидела в этом заявлении черногорского политика попытку оправдать перед собственным народом вступление страны в НАТО.

Захарова напомнила, что российский МИД уже неоднократно комментировал подобные заявления черногорских политиков. По мнению представителя российского МИД, делая такие высказывания, они преследуют определенную цель.

«Все это нужно было для оправдания перед собственным населением вступления страны в НАТО», — сообщила Захарова в беседе с НСН.

Захарова отметила, что народ Черногории «не загорелся идеей» присоединения страны к Альянсу. Видя это, власти решили не проводить референдум, дабы не показывать истинные цифры, демонтсрирующие волю черногорцев.