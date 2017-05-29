Дерипаска назвал лживой статью New York Times о просьбе иммунитета в США

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Известный российский бизнесмен Олег Дерипаска опроверг сведения, изложенные в статье New York Times о том, что он якобы просил иммунитет в обмен на показания в Конгрессе США по делу о «вмешательстве России» в американские выборы.

По словам предпринимателя, в статье есть лишь пара мест, где автор говорит правду. В остальном же материал является ложью и вводит читателя в заблуждение.

«Единственной правдой в данной статье является тот факт, что я действительно хочу «помочь» демократически избранным комитетам Конгресса США установить истину», — отметил он.

Дерипаска также подчеркнул, что у него действительно есть доказательства по делу о «вмешательстве России», однако они свидетельствуют совсем об обратном, что вряд ли устроят враждебно настроенных к Москве американских политиков.