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Общество
«Пираты Карибского моря» собрали миллиард рублей за выходные

«Пираты Карибского моря» собрали миллиард рублей за выходные

12:45  29 Мая 2017
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«Пираты Карибского моря» собрали миллиард рублей за выходные

Москва, 29 мая. Пятая часть «Пиратов Карибского моря» собрала в России более 1 млрд рублей. Премьера фильма прошла 25 мая.

На втором месте оказался «Чужой: Завет» Ридли Скотта, который собрал 62,8 млн рублей. На третье место попал «Меч короля Артура» Гая Ричи с 49,3 млн рублей, передает «Вечерняя Москва». Режиссерами новых «Пиратов Карибского моря» стали Хоаким Роннинг и Эспен Сандберг, продюсером пятой части, как и предыдущих четырех, остается Джерри Брукхаймер.

К неизменному Джонни Деппу присоединились Орландо Блум, Кая Скоделарио, Джеффри Раш, Брентон Туэйтес, Хавьер Бардем. Несмотря на отличные сборы, фильм получил довольно низкие оценки западных и российских кинокритиков.

#пираты карибского моря
Алексей Громов
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