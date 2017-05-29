Жизнь с ИГИЛ: в Саудовской Аравии сняли сериал про террористок-домохозяек

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Эр-Рияд, 29 мая. Новый сериал, созданный в Саудовской Аравии по мотивам реальных событий, рассказывает истории женщин, которые волей судьбы стали супругами боевиков международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Создатели сериала постарались показать, как повседневная жизнь этих женщин — стирка, религиозные занятия и общение с мужем — оказались неотделимы от подготовки к роли живой бомбы или службой в «полиции нравов» ИГИЛ*.

Как заявили представители снявшей сериал саудовской медиагруппы MBC Group, «мы не могли дальше спокойно смотреть на то, насколько эффективно ИГИЛ использует медиасреду для пропаганды и решили рассказать истории, которые бы тронули душу людей и при этом наглядно показали уродливую сущность терроризма» и страх, который испытывают даже члены самой группировки.

Бюджет сериала составил около 10 млн долларов, съемки велись преимущественно в Ливане. Перед съемками продюсерская группа занималась изучением материала — они ознакомились с тысячами историй женщин, живших в ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.