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Жизнь с ИГИЛ: в Саудовской Аравии сняли сериал про террористок-домохозяек

Жизнь с ИГИЛ: в Саудовской Аравии сняли сериал про террористок-домохозяек

13:19  29 Мая 2017
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Жизнь с ИГИЛ: в Саудовской Аравии сняли сериал про террористок-домохозяек

Эр-Рияд, 29 мая. Новый сериал, созданный в Саудовской Аравии по мотивам реальных событий, рассказывает истории женщин, которые волей судьбы стали супругами боевиков международной террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Создатели сериала постарались показать, как повседневная жизнь этих женщин  — стирка, религиозные занятия и общение с мужем  — оказались неотделимы от подготовки к роли живой бомбы или службой в «полиции нравов» ИГИЛ*.

Жизнь с ИГИЛ: в Саудовской Аравии сняли сериал про террористок-домохозяек

Как заявили представители снявшей сериал саудовской медиагруппы MBC Group, «мы не могли дальше спокойно смотреть на то, насколько эффективно ИГИЛ использует медиасреду для пропаганды и решили рассказать истории, которые бы тронули душу людей и при этом наглядно показали уродливую сущность терроризма» и страх, который испытывают даже члены самой группировки.

Бюджет сериала составил около 10 млн долларов, съемки велись преимущественно в Ливане. Перед съемками продюсерская группа занималась изучением материала — они ознакомились с тысячами историй женщин, живших в ИГИЛ.

Жизнь с ИГИЛ: в Саудовской Аравии сняли сериал про террористок-домохозяек

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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