Патриарх Кирилл приравнял реакцию на законы о гей-браках к борьбе с фашизмом

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Москва, 29 мая. Принимаемые в западных странах законы о разрешении гомосексуальных браков можно сравнить с законами времен фашистской Германии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По мнению патриарха, разрешающие гомосексуальные браки законы «порывают с нравственной природой человека, с совестью». А противники таких мер протестуют по той же причине, «по которой восставали и против фашистских законов, и против законов апартеида», утверждает Кирилл.

Глава РПЦ убежден, что разрешившие однополые браки страны поддались «историческому искушению», которое в конечном итоге может привести к нежизнеспособности общества, разорвавшего связь между свободой и нравственной ответственностью. При этом патриарх выразил надежду, что подобная тенденция «должна пройти», передает РИА Новости.

Напомним, предстоятель РПЦ прибыл в Киргизию, где ему присвоили звание почетного доктора Киргизско-российского славянского университета (КРСУ). Ученый совет вуза отметил вклад патриарха в «развитие духовности и нравственных принципов в отношениях между людьми».