ЛНР: дома и хозпостройки под Луганском разрушены обстрелами ВСУ

В Избранное

Скопировать

Луганск, 29 мая. Украинские военные прошлой ночью обстреляли Первомайск, в результате были частично разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. Об этом в понедельник сообщили в администрации города.

По имеющейся информации, в ночь на понедельник, 29 мая, около 22.00 (время совпадает с мск) территория Первомайска подверглась обстрелу со стороны киевских силовиков Вооруженных сил Украины. Огонь велся, по предварительной версии, из минометов.

Как сообщили в администрации Первомайска, в результате обстрела было повреждено несколько жилых домов.

К счастью, обошлось без пострадавших и жертв. Дополнительная информация о разрушениях уточняется.