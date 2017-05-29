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Сирия, 29 мая. Военнослужащие САА отбили нападение ИГ* и затем провели контратаку позиций боевиков в окрестностях Дейр эз-Зора. ВВС Израиля нанесли удар по укрепрайонам армии САР и «Хезболлы» к северу от Кунейтры. Вблизи границы с Турцией убит командир курдских отрядов YPG, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): понесла потери убитыми в результате обстрела со стороны боевиков ССА** на севере Латакии; открыла артиллерийский огонь по позициям радикалов на окраинах городов Аль-Хула и Талду к северу от Хомса; отбила серию атак ИГИЛ* в окрестностях Дейр эз-Зора, обезвредив десятки боевиков.

«Исламское государство» (ИГИЛ): ранило нескольких жителей Дейр эз-Зора, в том числе детей, в ходе минометных обстрелов районов города; потеряло ряд опорных пунктов в результате контратаки армии САР к юго-западу от Дейр эз-Зора; напало на штаб полиции Ирака в Мосуле, убив восемь сотрудников и захватив оружие.

Курды: потеряли высокопоставленного командира YPG на севере провинции Ракка у турецкой границы.

ВВС Израиля: нанесли авиаудар по укрепрайонам подразделений армии САР и «Хезболлы» у города Аль-Баас к северу от Кунейтры.

Провинция Дамаск

Последняя партия боевиков-исламистов и членов их семей готовится к отправлению из района Барза на северо-востоке Дамаска в провинцию Идлиб. К местам сбора уже прибыли предоставленные местными властями автобусы, передает агентство Al Masdar News. Эвакуация проводится в соответствии с договоренностью с представителями правительства Сирии. Соглашение было достигнуто при посредничестве российской стороны. После выхода радикалов из Барзы данный район впервые с конца 2011-го года будет находиться под полным контролем военнослужащих Сирийской арабской армии (САА).

Несколько недель назад был целиком освобожден соседний район Аль-Кабун. Однако на окраинах столицы, прежде всего в Джобаре, по-прежнему сохраняются отдельные очаги сопротивления. Кроме того, в оккупации оппозиционных сил все еще остается почти вся территория Восточной Гуты.

Провинция Латакия

По информации Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, боевики крупнейшего оппозиционного формирования — Сирийской свободной армии (ССА) — провели серию обстрелов опорных пунктов правительственных войск САР в районе гор Туркмен на севере провинции. Как утверждает источник, под ударами погибли несколько военнослужащих САА, в том числе один офицер. Более точные сведения пока выясняются.

Засевшие в горной местности боевики антиправительственных группировок время от времени открывают огонь по позициям армии САР, а также совершают вылазки на занимаемую САА территорию, несмотря на действие в этом регионе режима тишины. Тем не менее в целом Латакия остается одной из самых стабильных с точки зрения безопасности сирийских провинций.

Провинция Хомс

Как утверждает оппозиционный источник, артиллерия правительственной армии САР обстреляла укрепленные районы незаконных формирований в окрестностях городов Талду и Аль-Хула, которые расположены к северу от Хомса внутри анклава оппозиционных сил. Никаких сведений о потерях в рядах исламистов при этом не сообщается. Занимаемые боевиками территории на севере провинции входят в одну из зон безопасности, однако отряды террористов нередко ведут провокационные обстрелы, вынуждая сирийских военных открывать ответный огонь. В регионе, кроме того, базируются отряды террористической организации «Джебхат Фатх аш-Шам»***, в отношении которой режим тишины не действует.

Этот же источник сообщает о продолжающихся столкновениях между военнослужащими САА и террористами ИГИЛ на востоке провинции Хомс. Согласно его данным, самые ожесточенные столкновения в настоящий момент фиксируются в горах Аш-Шумария и к востоку от Пальмиры — в районе развязки Аль-Талила. Отмечается, что сирийские подразделения действуют под прикрытием ВВС САР. Однако никаких сведений о ходе противостояния не сообщается.

Провинция Дейр эз-Зор

Отряды террористов ИГ предприняли очередную попытку прорыва правительственной обороны в окрестностях Дейр эз-Зора. Боевики использовали «джихад-мобили» для атак блокпостов САА в квартале Аль-Иорах. После в соседнем районе Аль-Кусур развязались перестрелки. Террористы, в частности, применяли тяжелые минометы, в результате чего пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети. Кроме того, группы боевиков совершили серию нападений в районах Аль-Панорама, Аль-Хувейка и Аль-Уммаль. Однако правительственным войскам удалось отразить атаки, обезвредив при этом несколько десятков членов «Исламского государства»*. Об этом сообщает ливанское информагентство Al Masdar News.

Позже подразделения армии САР ответили на нападения террористов ИГИЛ, атаковав их позиции на окраине квартала Харабиш, вблизи кладбища и у холма Брук на западе и юго-западе Дейр эз-Зора. Наибольшего успеха военнослужащим удалось достичь в боях вблизи ключевой высоты: так, САА отбила ряд опорных пунктов боевиков к северу от холма. Бойцы 104-й и 123-й бригад армии САР тем временем наступали на позиции ИГ в районах Аль-Рашидин и Аль-Хувейка. По данным AMN, в ходе столкновений на этом направлении были уничтожены несколько полевых командиров террористического формирования. Ожесточенные бои за контроль над городом продолжаются уже несколько лет, однако существенных перемен в ситуации не происходило уже долгое время.

Провинция Ракка

В городе Тель Абъяд неизвестными был убит высокопоставленный командир курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Исмаил Салех, передает сирийский портал Damascus Now. Как предполагает командование формирования, убийство могло быть спланировано и исполнено турецкими военными. Напомним, населенный пункт находится на северной границе республики. Накануне бойцы SDF**** и YPG вели массированные перестрелки с турецкими войсками и поддерживаемыми Анкарой боевиками «свободной армии» на севере соседней провинции Алеппо. Кроме того, ВВС Турции вчера днем провели бомбардировку укрепрайонов курдов из военизированных отрядов «Пешмерга» в северной части Ирака. Таким образом, конфликт между сторонами, несмотря на официальное завершение турецкой кампании «Щит Евфрата», продолжает разгораться.

Провинция Кунейтра

Как сообщает интернет-портал Al Marsad Online, ссылаясь на сирийского военного источника, ВВС Израиля нанесли новый авиаудар по опорным пунктам правительственных сил САР и их союзников. На этот раз атаке с воздуха подверглись позиции САА и «Хезболлы» в районе населенного пункта Аль-Баас к северу от Кунейтры. Отмечается, что сирийская армия и «Хезболла» в сумме потеряли четырех бойцов убитыми, в том числе одного офицера. Подробности случившегося пока уточняются.

Напомним, официальный Иерусалим внес ливанскую организацию «Хезболла», которая активно помогает армии Сирии в борьбе с радикальными группировками, в список террористических формирований. Кроме того, власти Израиля активно поддерживают сирийских боевиков-оппозиционеров, рассчитывая заполучить Голанские высоты, которые они считают своими.

Ирак

Портал «Аль-Амак», подконтрольный «Исламскому государству», сообщает, что группа террористов совершила нападение на командный пункт федеральной полиции Ирака на северо-западе Мосула. Согласно информации источника, боевики убили восемь полицейских, захватили их оружие и полностью разрушили здание командного пункта. Напомним, в оккупации боевиков остается только несколько кварталов города, однако отряды ИГИЛ при этом не перестают оказывать ожесточенного сопротивления. Ожесточенные бои в настоящий момент идут за контроль над районом Занджили.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)