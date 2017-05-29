Citroen отзывает 30 тысяч автомобилей C4 в РФ

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Москва, 29 мая. Российский дилер Citroen — ООО «Пежо Ситроен Рус» отзывает в России 30 тысяч хэтчбеков моделей C4 и DS4, которые были проданы с января 2011 года по июнь 2016 года, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В сообщении отмечается, что на попавших под запрет автомобилях может потребоваться установка защиты, которая препятствует развитию коррозии и обеспечивает надежное крепление троса замка капота к обшивке капота.

Все услуги по ремонту автомобилей будут проходить абсолютно бесплатно.