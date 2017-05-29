Новости США: Меркель отвергла Трампа, иск против Клинтон, извержение вулкана Богослов на Аляске

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США, 29 мая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что США больше не подходят Германии в партнеры, министр внутренней безопасности Джон Келли поддержал инициативу по созданию между Россией и США секретного канала связи, суд отклонил иск родителей погибших в Бенгази американцев против Хиллари Клинтон. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Внешняя политика

Канцлер Германии Ангела Меркель после саммита G7 заявила, что США под президентством Дональда Трампа не подходит на роль партнера ее страны, сообщает The New York Times. Ее огорчили взгляды Трампа на НАТО, Россию, изменения климата и торговлю.

Связи между США и Россией

Министр внутренней безопасности США Джон Келли высказался в поддержку предложения зятя и советника президента Трампа Джареда Кушнера о создании между Россией и США секретного канала связи, назвав это «положительной вещью», сообщает The New York Times. «Любая информация поступает в правительство, а затем подлежит рассмотрению, я не буду критиковать это, — сказал Келли в интервью ABC This Week. — Все эти линии коммуникации — это, по моему мнению, положительная вещь».

Высказывания Келли были сделаны на фоне информации о том, что Джаред Кушнер был в центре внимания в связи с расследованием возможного сговора между Россией и командой Трампа во время предвыборной кампании и переходного периода.

Иск против Хиллари

Судебный иск против Хиллари Клинтон, ранее поданный родителями погибших в Бенгази дипломата Шона Смита и сотрудника ЦРУ Тайрона Вудса, был отклонен государственным судьей, сообщает New York Post. По мнению судьи, Хиллари не опорочила честь погибших, когда оспаривала сообщения, что ранее солгала.

В иске также утверждалось, что использование бывшим кандидатом в президенты от Демократической партии частного почтового сервера стало причиной гибели Шона Смита и Тайрона Вудса, поскольку именно этот факт позволил террористам получить доступ к конфиденциальной информации. Убитые горем родители заявили, что Клинтон соврала, когда сказала им, что нападение на консульство в Бенгази было вызвано некой видеозаписью, размещенной на YouTube.

Безопасность полетов

Белый дом всерьез рассматривает возможность создания запрета на использование ноутбуков на всех международных рейсах, прибывающих в США, сообщает Gizmodo.

В начале мая официальные лица США, как сообщается, рассматривали вопрос о запрете на провоз ноутбуков и других электронных устройств в ручной клади на рейсах из Европы. После встречи с европейскими чиновниками эти планы были отменены, по крайней мере, временно. Но последние высказывания министра внутренней безопасности Джона Келли указывают, что администрация может распространить данный запрет на все рейсы без исключения.

Разборки в Миссисипи

В штате Миссисипи спор между мужчиной его женой, живущей отдельно, а также ее семьей, закончился перестрелкой, сообщает Fox News. В ней погибли восемь человек, включая офицера полиции, который прибыл на вызов о нарушении порядка.

Трагедия в День Поминовения

Парашютист из ВМС США, выполнявший показательный прыжок с парашютом в честь Дня Поминовения, погиб из-за нераскрывшегося парашюта, сообщает The New York Times. Мужчина упал в Гудзон на глазах у сотен людей, которые наблюдали за представлением из Государственного парка свободы (Liberty State Park).

Погибший был членом парашютной команды ВМС США «Прыжок лягушки», которая путешествовала по стране с воздушными представлениями.

New York City look to the skies at 12:00. We'll be jumping into Liberty State Park today for Memorial Day Weekend and in celebration of Navy Fleet Week. تم نشره بواسطة ‏‎U.S. Navy Parachute Team "The Leap Frogs"‎‏ في 28 مايو، 2017

Жестокое обращение с детьми

Жительница штата Юта Тори Ли Кастилло была арестована по обвинению в жестоком обращении с детьми, сообщает CNN. Сообщается, что женщина заперла двоих детей двух и пяти лет в багажнике автомобиля, а сама отправилась за покупками. Прохожие услышали, как из автомобиля ребенок кричит: «Мама, выпусти меня!».

Детей у нерадивой родительницы забрали государственные службы, сама она объяснила свой поступок тем, что нянька, которую она хотела нанять, не приехала в назначенное время.

Извержение вулкана

На острове Богослов, штат Аляска, произошло извержение одноименного вулкана, который активен уже полгода, сообщает Bloomberg. Извержение длилось 55 минут, облако пепла поднялось на высоту более 10 тыс. метров, в результате чего был объявлен высочайший уровень опасности, так как возникла угроза воздушному транспорту.