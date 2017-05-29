Гастарбайтер на Урале зарезал пастушку, отказавшую ему в интиме

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Екатеринбург, 29 мая. Уральские полицейские задержали приезжего из Средней Азии, который убил екатеринбурженку за то, что та не пожелала с ним знакомиться.

Полицейским удалось оперативно раскрыть убийство 41-летней екатеринбурженки. По подозрению в совершении преступления задержан 34-летний безработный уроженец Средней Азии.

Буквально на следующий день после обнаружения трупа женщины на территории коллективного сада полицейские заметили подозрительного гражданина, по виду — бомжа. Его остановили для проверки документов. На одежде мужчины заметили бурые пятна, похожие на следы крови. Мужчину доставили в полицию. В ходе опроса тот рассказал, что является гражданином одной из среднеазиатских республик, а также признался в убийстве женщины.

Мужчина приехал в Екатеринбург на заработки, однако потерял документы, не нашел работу, начал бомжевать и пить. В день убийства он также был пьян. Мужчина пришел в коллективный сад, где увидел свою будущую жертву — 41-летнюю женщину, которая пасла козу. Гастарбайтер начал приставать к екатеринбурженке, однако та не захотела иметь с ним дело. Обиженный отказом гастарбайтер отобрал у женщины нож, которым та срезала траву для своей козы, и нанес несколько ударов в грудь и живот. Теле жертвы он спрятал в кустах и ушел.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает URA.Ru.