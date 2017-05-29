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Политика
Визит Путина в Париж поможет в борьбе с исламистским фундаментализмом — Ле Пен

Визит Путина в Париж поможет в борьбе с исламистским фундаментализмом — Ле Пен

12:10  29 Мая 2017
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Визит Путина в Париж поможет в борьбе с исламистским фундаментализмом — Ле Пен

Париж, 29 мая. Франция должна начать процесс нормализации отношений с Россией. Такое заявление сделала в понедельник лидер французского движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен, комментируя визит Владимира Путина в Париж.

«Я очень рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и я думаю, что необходимо нормализовать отношения с Россией. Россия — великая страна. Вопрос заключается в том, должны ли мы сотрудничать с Россией,  чтобы бороться с исламистским фундаментализмом», — отметила она, выступая в эфире радиостанции RTL.

Отметим, что Путин прибыл в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пригласил российского лидера в честь 300-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.

#путин #ле пен
Геннадий Плющев
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