Визит Путина в Париж поможет в борьбе с исламистским фундаментализмом — Ле Пен

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Париж, 29 мая. Франция должна начать процесс нормализации отношений с Россией. Такое заявление сделала в понедельник лидер французского движения «Национальный фронт» Марин Ле Пен, комментируя визит Владимира Путина в Париж.

«Я очень рада, что Владимира Путина принимают во Франции, и я думаю, что необходимо нормализовать отношения с Россией. Россия — великая страна. Вопрос заключается в том, должны ли мы сотрудничать с Россией, чтобы бороться с исламистским фундаментализмом», — отметила она, выступая в эфире радиостанции RTL.

Отметим, что Путин прибыл в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пригласил российского лидера в честь 300-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами.