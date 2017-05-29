Главарь боевиков ИГИЛ уничтожен вместе с десятками охранников в Афганистане

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Кабул, 29 мая. В ходе очередного этапа контртеррористической операции в восточной афганской провинции Нангархар был уничтожен один из главарей международной террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в Афганистане. Вместе с лидером террористов по имени Асадулла была уничтожена его охрана.

Как сообщили в министерстве обороны Афганистана, в ходе операций был уничтожен в общей сложности 41 боевик «Исламского государства»* в Афганистане, еще более 30 террористов получили ранения и были арестованы. Рейды, направленные на уничтожение убежищ террористов и их опорных пунктов в Нангархаре прошли в уездах Ачин и Назиян.

Кроме того, контртеррористические рейды были проведены в провинциях Кандагар и Кундуз, в их ходе также были уничтожены и арестованы террористы.

Напомним, правительство Афганистана заявляло о том, что террористы «Исламского государства» проникают на территорию Афганистана из соседнего Пакистана. Основным методом вербовки среди бедных афганских крестьян является простой подкуп.

* Организация запрещена на территории РФ.