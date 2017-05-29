Жильцов дома престарелых под Хабаровском посадили на диету из каши с насекомыми

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Хабаровск, 29 мая. Во время плановой проверки дома-интерната в селе Черняево Хабаровского края сотрудники Россельхознадзора обнаружили некачественные крупы, которыми кормили постояльцев.

В сообщении отмечается, что в доме-интернате использовали шесть партий крупы, которая не соответствовала нормам. Так, в «Геркулесе» нашли мукоеда суринамского. Не соответствует стандартам крупа «Полтавская». Ячменная крупа также была без маркировки.

Исследования на соответствие круп ГОСТу проводила испытательная лаборатория ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора». Дому-интернату запретили кормить людей этими крупами. В отношении юридического и должностного лица было возбуждено административное дело, вынесены наказания в виде штрафов.

СК по Хабаровскому краю начало проверку после информации о каше с насекомыми в доме престарелых, по ее итогам будет принято процессуальное решение.