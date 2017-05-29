Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают технику ИГ под Пальмирой, ЕС атакует Дамаск санкциями

Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают технику ИГ под Пальмирой, ЕС атакует Дамаск санкциями

14:07  29 Мая 2017
249

Сирия сегодня: ВКС РФ бьют технику ИГ под Пальмирой, Дамаск под новыми санкциями

Сирия, 29 мая. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили технику ИГИЛ* под Пальмирой. Китай все активнее вмешивается в сирийский кризис. Европейский союз продлил санкции в отношении Дамаска. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Российские вертолеты уничтожают технику ИГ*

В Сети появилось эффектное видео — на нем российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожают технику группировки «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) юго-восточнее Пальмиры. Вертолеты, действующие в Сирии с 2016 года, применили противотанковые управляемые ракеты «Вихрь-1М».

Эти ракеты хороши своей управляемостью. Комплекс оснащен лазерно-лучевой системой наведения. Это значит, что дальномер определяет оптимальное расстояние до объекта. Уже после запуска ракеты нужно слегка корректировать метку, удерживая ее на цели — только и всего. Ракета набирает предельную скорость в 550 метров в секунду.

Китай в игре

Россия ожидает, что Китай продолжит влиять на разрешение сирийского кризиса. Если не в военном отношении, то в политическом и экономическом точно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, взаимодействие России и Китая по Сирии является беспрецедентным. Так, Пекин помогает Москве на различных международных площадках. Достаточно вспомнить, как две страны шесть раз блокировали в Совбезе ООН попытки протолкнуть антисирийские резолюции. Их потом можно было использовать для свержения законного правительства Сирии, президента Башара Асада.

Моргулов выразил надежду, что китайские партнеры будут и дальше содействовать политическому урегулированию кризиса в республике и, возможно, даже внесут свой вклад в возрождение Сирии и восстановление ее экономики.

Новые санкции ЕС

Европейский союз продлил санкции в отношении правительства Сирии. Об этом сухо сообщается на сайте Совета Европы. Там черным по белому написано: ограничительные меры продлены еще на один год, до 1 июля 2018 года.

Сирия сегодня: ВКС РФ бьют технику ИГ под Пальмирой, Дамаск под новыми санкциями

«Совет 29 мая продлил действие ограничительных мер против сирийского правительства до 1 июня 2018 года», — говорится в тексте.

Кроме того, в список санкций ЕС добавил трех министров сирийского правительства. Плюс была обновлена информация по некоторым лицам, ранее входившим в перечень.

В прошлом году ЕС развил бурную деятельность — сначала ввел санкции против 10 человек, связанных с правительством Сирии, включая представителей армии, а потом добрался и до 17 министров и руководителя Центробанка республики.

Дейр эз-Зор в огне

Ситуация вокруг Дейр эз-Зора, осажденного боевиками ИГИЛ уже три года, остается напряженной. Террористы активизировали наступление на восточную часть города, но сдают позиции в пустыне, где ведет свое наступление САА.

Что предприняли боевики? Запустили несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой, к форпосту сирийской армии в районе моста Аль-Джура. Началась перестрелка, но боевикам не удалось прорвать оборону САА. При этом погибли мирные жители — десятки граждан, включая детей, пострадали после минометного обстрела.

Так террористы пытаются даже не столько захватить территорию провинции, сколько самим фактом ведения боя дестабилизировать обстановку и срывать политические переговоры в Астане и Женеве. 

ИГИЛ идет на уступки

Пока же силы ИГИЛ тают на глазах. По крайней мере, на некоторых участках фронта сложилась для них крайне некомфортная ситуация. В частности, сирийские правительственные силы наступают к юго-востоку от Пальмиры и уже заняли вместе с союзниками большие пустынные территории. Раньше их контролировали террористы. Одновременно войска Асада наступают на позиции ИГИЛ вдоль правого берега Евфрата, в сторону Ракки.

Сирия сегодня: ВКС РФ бьют технику ИГ под Пальмирой, Дамаск под новыми санкциями

Саму же столицу ИГИЛ осаждают отряды «Сирийских демократических сил», где особенно активно ведут себя курды при поддержке американской авиации. Они пускают в ход тяжелое вооружение, которое выделили им Штаты. Вроде бы это так впечатлило боевиков, что они пошли на уступки и провели переговоры с курдами. И готовы покинуть город по безопасному коридору и перейти в район Пальмиры. 

Это позволит сирийской армии получить контроль над границей с Ираком, где пока еще свободно двигаются боевики. А вот для деблокирования Дейр эз-Зора пока сил у САА не хватает. 

* Организация запрещена на территории РФ.

Максим Вручный
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть