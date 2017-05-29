Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожают технику ИГ под Пальмирой, ЕС атакует Дамаск санкциями

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Сирия, 29 мая. Российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожили технику ИГИЛ* под Пальмирой. Китай все активнее вмешивается в сирийский кризис. Европейский союз продлил санкции в отношении Дамаска. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Российские вертолеты уничтожают технику ИГ*

В Сети появилось эффектное видео — на нем российские ударные вертолеты Ка-52 уничтожают технику группировки «Исламское государство»* (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ) юго-восточнее Пальмиры. Вертолеты, действующие в Сирии с 2016 года, применили противотанковые управляемые ракеты «Вихрь-1М».

Эти ракеты хороши своей управляемостью. Комплекс оснащен лазерно-лучевой системой наведения. Это значит, что дальномер определяет оптимальное расстояние до объекта. Уже после запуска ракеты нужно слегка корректировать метку, удерживая ее на цели — только и всего. Ракета набирает предельную скорость в 550 метров в секунду.

Китай в игре

Россия ожидает, что Китай продолжит влиять на разрешение сирийского кризиса. Если не в военном отношении, то в политическом и экономическом точно. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По его словам, взаимодействие России и Китая по Сирии является беспрецедентным. Так, Пекин помогает Москве на различных международных площадках. Достаточно вспомнить, как две страны шесть раз блокировали в Совбезе ООН попытки протолкнуть антисирийские резолюции. Их потом можно было использовать для свержения законного правительства Сирии, президента Башара Асада.

Моргулов выразил надежду, что китайские партнеры будут и дальше содействовать политическому урегулированию кризиса в республике и, возможно, даже внесут свой вклад в возрождение Сирии и восстановление ее экономики.

Новые санкции ЕС

Европейский союз продлил санкции в отношении правительства Сирии. Об этом сухо сообщается на сайте Совета Европы. Там черным по белому написано: ограничительные меры продлены еще на один год, до 1 июля 2018 года.

«Совет 29 мая продлил действие ограничительных мер против сирийского правительства до 1 июня 2018 года», — говорится в тексте.

Кроме того, в список санкций ЕС добавил трех министров сирийского правительства. Плюс была обновлена информация по некоторым лицам, ранее входившим в перечень.

В прошлом году ЕС развил бурную деятельность — сначала ввел санкции против 10 человек, связанных с правительством Сирии, включая представителей армии, а потом добрался и до 17 министров и руководителя Центробанка республики.

Дейр эз-Зор в огне

Ситуация вокруг Дейр эз-Зора, осажденного боевиками ИГИЛ уже три года, остается напряженной. Террористы активизировали наступление на восточную часть города, но сдают позиции в пустыне, где ведет свое наступление САА.

Что предприняли боевики? Запустили несколько автомобилей, начиненных взрывчаткой, к форпосту сирийской армии в районе моста Аль-Джура. Началась перестрелка, но боевикам не удалось прорвать оборону САА. При этом погибли мирные жители — десятки граждан, включая детей, пострадали после минометного обстрела.

Так террористы пытаются даже не столько захватить территорию провинции, сколько самим фактом ведения боя дестабилизировать обстановку и срывать политические переговоры в Астане и Женеве.

ИГИЛ идет на уступки

Пока же силы ИГИЛ тают на глазах. По крайней мере, на некоторых участках фронта сложилась для них крайне некомфортная ситуация. В частности, сирийские правительственные силы наступают к юго-востоку от Пальмиры и уже заняли вместе с союзниками большие пустынные территории. Раньше их контролировали террористы. Одновременно войска Асада наступают на позиции ИГИЛ вдоль правого берега Евфрата, в сторону Ракки.

Саму же столицу ИГИЛ осаждают отряды «Сирийских демократических сил», где особенно активно ведут себя курды при поддержке американской авиации. Они пускают в ход тяжелое вооружение, которое выделили им Штаты. Вроде бы это так впечатлило боевиков, что они пошли на уступки и провели переговоры с курдами. И готовы покинуть город по безопасному коридору и перейти в район Пальмиры.

Это позволит сирийской армии получить контроль над границей с Ираком, где пока еще свободно двигаются боевики. А вот для деблокирования Дейр эз-Зора пока сил у САА не хватает.

* Организация запрещена на территории РФ.